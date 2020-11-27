超級可愛! 新款 BDuck 港產圖案口罩到貨! AEON 可逐個自選購買

AEON 百貨表示， MainettiCare x B.Duck 口罩將有新款開賣。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次發售的 B.Duck 口罩，共有 8 款新圖案，各款設計也十分可愛。新口罩由即日起至 11 月 30 日，於 AEON 康怡店限定推出，售價為 $49.9 可自選 10 個口罩。同時有其他優惠，包括:



1.購買 20 個自選成人口罩即送無酒精免沖洗 B.Duck 消毒噴霧或泡沫一支*

2.購買任何 B. Duck 口罩一盒即送無酒精免沖洗 B.Duck 消毒噴霧或泡沫一支*

3.購買任何 B. Duck 口罩滿 $250 再送抗菌口罩盒一個*

▲ BDuck 圖案口罩

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只限 AEON STYLE 康怡 (2/F Mask Corner, 近康蘭居出入口)

*數量有限，送完即止

*禮品只限早上11時至下午8時由推廣員派發

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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