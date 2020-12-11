【疫市營商】精品定造競爭大又遇疫情打擊　推自助網購平台・多元業務解圍

新冠肺炎疫情爆發，中小企各出奇謀尋找商機，有本地精品定造公司斥資 40 萬元建構網上自助訂購平台，盼以高效率、「所見即所得」服務讓公司在競爭激烈的市場裏脫穎而出。

香港貴興貿易公司創辦人 Lenny Fung 說：「我 19 歲時已創業，在旺角潮流特區做精品閃石， 4 年前創辦現時的公司，主打精品訂製。為客戶訂製外置充電器、充電線、手錶等等禮品，配合他們的要求，如將公司的 logo 印在產品上。」

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▲ 香港貴興貿易有限公司創辦人 Lenny Fung 。

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Lenny 直言，香港精品定造市場競爭激烈，所以更要瞄準差異化市場。 2 年前 Lenny 再創辦了另一家服裝公司並開始贊助亞洲小姐選舉、明星籃球隊等大型活動打響名氣，盼品牌效應可讓品牌得以長遠發展。

不過新冠肺炎疫情爆發後，要改變宣傳策略，過往公司為客戶訂製服裝時基本上是由客戶決定，現時他會堅持印上自家服裝公司標誌，幫助累積品牌名氣。

▲ 現時在訂制服裝時，必會印上服裝公司的 Logo，慢慢累積名氣。

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此外，公司關閉了實體陳列室，把資金轉為建立網上購物自助平台。Lenny 解釋：「網站會有中英文指示，方便本地以至外地客人訂購我們產品。客人只需輸入公司 logo，再設定印刷品上的文字、顏色、大小，平台即可顯示成品預覽 3D 圖。」

Lenny 表示，傳統上會先聽從客戶意見並將製作好的效果圖傳給客戶，再根據對方要求修改，來來回回要花不少時間；網上新平台更有效率，相信會成為品牌賣點之一。

▲ 各式藍芽喇叭精品。

Lenny 坦言，受到新冠肺炎疫情影響，各行各業經營應要轉移到網上，故貴興貿易投資 40 萬建立網銷平台，預料明年中便可正式運作。他認為疫情之下有危有機，如果不想放棄創業心血，便要下定決心做得比行家投入得更多，做得更好。

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