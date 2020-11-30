【市道直擊】聖誕旺季中環店主多過客　鐵皮檔檔主：「莫講本地人，菲傭都唔幫襯」

▲ 中式童裝比之前便宜六成亦無人問津。

售賣服裝及飾物等中環利源西街鐵皮檔，本來可以迎接聖誕旺季，可惜新冠肺炎疫情再次爆發，鐵皮檔生意急跌，有檔主坦言生意跌到平時兩成，無以為繼。

林太的攤檔售賣各式旗袍與中式童裝，坦言檔口客戶以外國人居多。她說：「有些外國人會買來做手信，本地客之前也是有的，正常在過年前會有不少人買來準備喜慶活動，又有人買來參加派對、學校社團之類，但現在就算賣得比之前便宜，70 元有交易都一樣開不到單。」

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▲ 客人買口罩帶都會猶豫。

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林太苦笑，兩年前客戶人來人往，店舖逼也逼不入，記者約訪問都無時間招呼，但今年自年頭起整條街便淡靜到不得了，今天全天都無未「發市」，開舖都是睡覺聽歌，可是不開舖肯定無收入又更難捱，只能搏一搏。她指出，現時消費者的消費意欲極低，莫講 70 元的衣服，就連 6 元 1 個的特色口罩顧客都猶疑。

▲ 有外籍人士賣袋截客。

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在街口賣袋的方太表示店舖主力客戶群是菲傭，說：「工人姐姐會來買袋寄回家鄉，但現在連菲律賓經濟也變差，工人少了送禮物回家，營業額跌到只餘下一、兩成。有些菲傭為了幫補家計，甚至會推車仔在街口賣袋截我們客，今年才有這種人，搞到我們生意更難做。」

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