香港新增 92 宗確診+60 宗初步確診個案 累計突破 6000 宗 養和醫院現小型爆發 四大銀行今起提早關門

本港今日（27 日）新增 92 宗確診個案，破單日以來最高紀錄，當中 89 宗為本地個案，17 宗源頭不明；當中「跳舞群組」再增 58 宗個案，現時合共 367 宗。本港累計個案亦突破 6,000 宗，而目前初步確診個案約有 60 宗。



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衛生防護中心表示，養和醫院有 1 名離世病人，以及 2 名醫護人員對新冠病毒呈陽性反應，或出現小型爆發。傳染病處主任張竹君表示，離世的是 77 歲女病人，8 月中因自身疫病留院，住在 33 樓單人房，期間親友及家人都曾讀探望過。77 歲女病人日前開始發燒，晚上初步對病毒呈陽性反應，其後離世。衛生防護中心指，患者住院期間有一名家人探望，該名家人現時有少許不適，會安排進行檢測。

她入住的病房有 30 位醫院職員上過班，其中有 2 位對新冠病毒呈陽性反應，包括 1 位曾搶救病人的醫護。現時病人居住的 33 樓需要封閉，同層有另外 13 位單人房的病人，需要隔離。而曾幫助離世病人搶救的 30 多名醫護，亦需要進行檢疫。

此外，瑪嘉烈醫院兒科護士亦初步確診，她並無病徵，當值時曾照顧過 4 名嬰兒，她現已隔離。

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各間銀行今起提早關門

由於近日香港新冠肺炎疫情大爆發，本港多間銀行亦相繼宣佈調整分行的營業時間。當中部分平日最早 4 時就會關閉，大家要注意。

恆生銀行

恆生表示各分行已於疫情期間推出特別措施及調整分行營業安排。包括：

本地分行、流動分行及商務理財中心逢星期一至五營業時間為上午 9 時至下午 4 時 30 分；星期六的營業時間則為上午 9 時至中午 12 時

恆生亦表示，客人可在親臨分行前以恒生個人流動理財服務應用程式，無需登入個人 e-Banking 便可在手機預先遙距取票，以減省在分行內等候的時間。

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中銀香港

中銀香港宣佈，即日起調整全港各區分行的營業時間。詳情如下：

大部分分行逢星期一至星期五營業時間為上午 9 時至下午 4 時，星期六的營業時間則為上午 9 時至中午 12 時

中銀亦表示，存支票機於星期一至五的截數時間將調整為下午 4 時，而客戶可可透過本行 24 小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用相關服務。

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渣打銀行

渣打銀行亦宣佈由 11 月 27 日起，調整全線分行、流動銀行及企業特快中心的營業時間。詳情包括：

分行及優先理財中心：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 5 時，星期六營業時間為上午 10 時至中午 1 時

流動銀行：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 4 時

全線企業特快中心：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 5 時 30 分，流動銀行及企業特快中心星期六休息

匯豐銀行

匯豐銀行同樣宣佈，由 11 月 27 日起調整零售銀行所有分行的營業時間。詳情如下：

本地分行星期一至星期五營業時間為上午 9 時至下午 4 時，星期六的營業時間維持不變

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