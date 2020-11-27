  • 23°C
香港時間 : 20201127日 (五) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港新增 92 宗確診+60 宗初步確診個案 累計突破 6000 宗 養和醫院現小型爆發 四大銀行今起提早關門

行內熱話 17:00 2020/11/27

分享：

本港今日（27 日）新增 92 宗確診個案，破單日以來最高紀錄，當中 89 宗為本地個案，17 宗源頭不明；當中「跳舞群組」再增 58 宗個案，現時合共 367 宗。本港累計個案亦突破 6,000 宗，而目前初步確診個案約有 60 宗。 
                         
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

衛生防護中心表示，養和醫院有 1 名離世病人，以及 2 名醫護人員對新冠病毒呈陽性反應，或出現小型爆發。傳染病處主任張竹君表示，離世的是 77 歲女病人，8 月中因自身疫病留院，住在 33 樓單人房，期間親友及家人都曾讀探望過。77 歲女病人日前開始發燒，晚上初步對病毒呈陽性反應，其後離世。衛生防護中心指，患者住院期間有一名家人探望，該名家人現時有少許不適，會安排進行檢測。

她入住的病房有 30 位醫院職員上過班，其中有 2 位對新冠病毒呈陽性反應，包括 1 位曾搶救病人的醫護。現時病人居住的 33 樓需要封閉，同層有另外 13 位單人房的病人，需要隔離。而曾幫助離世病人搶救的 30 多名醫護，亦需要進行檢疫。

此外，瑪嘉烈醫院兒科護士亦初步確診，她並無病徵，當值時曾照顧過 4 名嬰兒，她現已隔離。

其他內容】  3E>99%! 日本 Iris Healthcare 醫用口罩 Donki 平售 $55/60 個

各間銀行今起提早關門

由於近日香港新冠肺炎疫情大爆發，本港多間銀行亦相繼宣佈調整分行的營業時間。當中部分平日最早 4 時就會關閉，大家要注意。

恆生銀行

恆生表示各分行已於疫情期間推出特別措施及調整分行營業安排。包括：

本地分行、流動分行及商務理財中心逢星期一至五營業時間為上午 9 時至下午 4 時 30 分；星期六的營業時間則為上午 9 時至中午 12 時

恆生亦表示，客人可在親臨分行前以恒生個人流動理財服務應用程式，無需登入個人 e-Banking 便可在手機預先遙距取票，以減省在分行內等候的時間。

【其他內容】 9 折發售! 屈臣氏圖案 Level 3 口罩超抵買 只售$88.2 再送 $10 現金券

中銀香港

中銀香港宣佈，即日起調整全港各區分行的營業時間。詳情如下：

大部分分行逢星期一至星期五營業時間為上午 9 時至下午 4 時，星期六的營業時間則為上午 9 時至中午 12 時

中銀亦表示，存支票機於星期一至五的截數時間將調整為下午 4 時，而客戶可可透過本行 24 小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用相關服務。

其他內容】 【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

渣打銀行

渣打銀行亦宣佈由 11 月 27 日起，調整全線分行、流動銀行及企業特快中心的營業時間。詳情包括：

分行及優先理財中心：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 5 時，星期六營業時間為上午 10 時至中午 1 時

流動銀行：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 4 時

全線企業特快中心：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 5 時 30 分，流動銀行及企業特快中心星期六休息

匯豐銀行

匯豐銀行同樣宣佈，由 11 月 27 日起調整零售銀行所有分行的營業時間。詳情如下：

本地分行星期一至星期五營業時間為上午 9 時至下午 4 時，星期六的營業時間維持不變

【其他內容】 【每個售$2.98】韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩 獨立裝售 $149/30個起

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡宇軒

相關文章

【疫市直擊】跳舞群組患者曾訪九龍區酒樓　港島酒樓：不如索性全行停業好過白支人工交租
今日
【疫市直擊】跳舞群組患者曾訪九龍區酒樓　港島酒樓：不如索性全行停業好過白支人工交租
【附名單】新增 81 宗確診+60單初步確診 7 間爆疫場所員工到訪人士需作病毒檢測
2020/11/26
【附名單】新增 81 宗確診+60單初步確診 7 間爆疫場所員工到訪人士需作病毒檢測
4 大銀行宣布分行提早關門 部分 4pm 關閉 中小企要注意服務時間
2020/11/26
4 大銀行宣布分行提早關門 部分 4pm 關閉 中小企要注意服務時間
傳染病 張竹君 養和醫院 發燒

上一篇文章

9 折發售! 屈臣氏圖案 Level 3 口罩超抵買 只售$88.2 再送 $10 現金券

下一篇文章

【PS5 預訂】免炒價、 免排隊入手 PlayStation 5! AEON 周五網上抽籤預購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・電腦節延期至1月　 一文看清展覽活動舉行實況（不斷更新）
【疫市直擊】書展取消・電腦節延期至1月　 一文看清展覽活動舉行實況（不斷更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣