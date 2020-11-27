9 折發售! 屈臣氏圖案 Level 3 口罩超抵買 只售$88.2 再送 $10 現金券

今日屈臣氏推出 Black Friday 優惠，網店貨品大部分有 9 折優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

當中網店的口罩，當然也有減價優惠。例如搶手的迷彩/花色口罩，原價 $119.9，易賞錢會員價 $98，現在再 9 折即只售 $88.2。此外，今日購買還再送 $10 現金券，要購買口罩的話，今日買就最抵。網購的產品，可在屈臣氏門市自取免運費。

▲ 屈臣氏圖案 Level 3 口罩大優惠

【其他內容】 3E>99%! 日本 Iris Healthcare 醫用口罩 Donki 平售 $55/60 個

▲ 屈臣氏口罩送 $10 現金券

口罩購買連結<<

【其他內容】 【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

【其他內容】 【每個售$2.98】韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩 獨立裝售 $149/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】