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【政策漏洞？】大家樂收保就業資助蝕變賺　優品360涉用資助購買物業

業界頭條 15:30 2020/11/27

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為對抗新冠肺炎疫情對商界影響，特區政府推出兩期「保就業」計劃，吸引不少企業申請，當中不乏本地大型企業。早前公布業績的大家樂及周大福，在獲得政府補貼下，公司業績均錄得增長。至於早前獲批 2,105 萬元「保就業」金額的優品360，更被指將金額用於添置商用物業。

翻查港交所文件，優品360 在「保就業」計劃公布後 10 日，宣布斥資 1.77 億元，收購九龍偉業街絲寶國際大廈 11 樓十多個辦公室及停車位商業物業；其後申請第一期「保就業」計劃，優品360 亦獲得資助。集團業績顯示，截至 9 月底，優品360 獲得特區政府 2,119 萬港元資助，當中來自「保就業」計劃的則有 2,105 萬元。

近200項新措施未能助零售業？本地手袋品牌：從租金及資助人手才可救市見下頁

優品360獲政府2,119萬元資助，來自「保就業」計劃的則有2,105萬元

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

優品360 創辦人林子峰接受本地傳媒訪問時解釋，「保就業」資助與是次收購物業計劃沒有關係，而當時購入辦公室物業是作自用用途。

至於多間獲批「保就業」計劃的本地企業近日陸續公布業績，當中大家樂昨日公布截至 9 月底止半年業績，中期多賺 8.4% 至 1.623 億元，主要因集團獲「保就業」計劃及防疫抗疫基金其他資助合共 3.39 億元。若不計算政府的補助，大家樂稅前虧損錄得 1.56 億元；「保就業」計劃就令到集團半年業績錄得按年增長。

港府夥國家商務部助中小企拓東盟市場 商會：勞動力不足欠玩具業阻發展見下頁

大家樂昨日公佈截至9月底止半年業績，中期多賺8.4%至1.623億元

「中小企業市場推廣基金」改資助範圍 邵家輝：助商戶回港參展谷內銷見下頁

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Photo﹕優品360、PAVaule

撰文 : 廖淑瑩

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