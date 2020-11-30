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【疫市營商】加強網絡保安　混合雲推動企業科技開支

數碼轉型 07:40 2020/11/30

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新冠肺炎疫情之下全球大部分經濟活動都轉到互聯網上進行，多家科技方案商反而毋懼社交距離限制，錄得理想成績，其中備份與數據管理企業 Veeam 在最新季度業績亦向好。

Veeam 高級環球技術專員 Anthony Spiteri（上圖，資料圖片）指出，混合雲相關架構成長將繼續帶領 2021 年的科技投資成長，特別是中國的企業在推動數碼轉型的步伐較快，預期將為亞太區內的科技發展，提供更多成功案例，而新冠肺炎疫情對於科技支出比例也有改變，其中有 40% 企業指出將提升在網絡保安的投資。

科技營商：企業雲端策略應以業務需求優先見下頁

Veeam 高級環球技術專員 Anthony Spiteri（資料圖片）

目前 Veeam 繼續主力開發圍繞雲端、保安與容器（Container）科技的方案。Spiteri 指出，該公司早前落實以 1.5 億美元總價值，成功收購備份與災難回復方案商 Kasten 後，將有助強化包括 Kubernetes（K8s）容器框架下的數據保護技術。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

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撰文 : 陳裕邦

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