【5G商機】技術表現對版　逾萬億 5G 產業謀價值升級

現時為全球共有 52 億名 GSM 連線用戶，製造 4.1 萬億美元的經濟效益。預期今年在 5G 環球大部分國家與地區投入商用後，市場發展的重點目光，已轉移到隨後生態系統成長，以至產業改善的層面上。

現時全球 47 個國家內已有 106 個 5G 運作中，當中更有大量屬於「固網寬頻」服務定位，而現時市場上支援 5G 網絡的設備已達 200 多件。GSMA 市場總監 Stephanie Lynch-Habib 表示，圍繞 5G、人工智能（AI）、物聯網與大數據而發展的新經濟生態，相對 4G 世界更快速與可靠。其中針對人口與其他商業考慮，他指中國與中東等國家與地區對網絡升級的態度最積極，估計在 2020 年至 2025 年間的投資額達 1.1 萬億美元。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

▲ 中興通訊總裁徐子陽。

中國推動 VR 行業發展？ 方保僑：5G 可助產品起飛【見下頁】

中興通訊（ZTE）總裁徐子陽指出，該公司在新冠肺炎下保持正常運作，期間更跟全球各地 90 個的網絡營運商合作推動 5G 網絡建設，當中涉及 350 個城市與 69 萬個基站，為全球第二大的出貨量。他又指，中國對於推動全球大型 5G 網絡建設與案例，有更大推動作用，特別是未來這項新式網絡如何與現時的工業，甚至是更多的邊緣運算案例整合。

徐子陽續稱，「專利技術」、「自主晶片設計」、「演算法」與「電訊架構」屬於中興現時的 4 大發展支柱，特別在晶片開發方面，該公司已有達 24 年的自主研發經驗，已能生產多於 100 項晶片，更包括由該公司設計的 7nm 晶片，能應對各項需要的方案。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Agencia Brasilia