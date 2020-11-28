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【SME學堂】本地零食家品店疫情大賺逾千萬　自家品牌・產地直送成致勝關鍵？

商管策略 11:11 2020/11/28

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新冠肺炎疫情期間，市民對日用品和防疫用品需求大增，因而帶動相關零售業收入。其中優品360 公布截至今年 9 月底止的中期業績，賺 3,568.9 萬元，按年增加165%。至於 759阿信屋母企 CEC國際，截至今年 4 月底止，賺 1,234.9 萬元，5 年來首次錄得年度盈利。兩間本地企業能疫市獲利，背後原來與自家品牌、薄利多銷策略有關。

優品360 主要售賣多種來自海外的包裝休閒食品及其他雜貨產品，品牌亦推出自家品牌產品。據公司業績顯示，截至今年 9 月底止的 6 個月，自家品牌產品的銷售額約港幣 5,096 萬元，按年增加約 194%。集團已累計推出 56 款自家品牌產品，包括濕紙巾、栗子、罐頭鮑魚、米、牛奶、蜜糖、乾果、蘆薈啫喱、豬肉乾及雜錦果仁。

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至於優品360 的對手 759阿信屋，則採取「產地直送」的入貨模式，超過 9 成商品透過採購團隊於原產地自行進口，貨源來自全球 57 個國家及地區。主要商品來源地為日本及韓國，日韓直送的進貨份額佔約 46%，其餘主要來源地為泰國、歐洲、台灣、中國內地、美洲及其他地區。截至今年 4 月30 日，759阿信屋總分店數目為 177 間，其中 12 間為新開業。

759阿信屋，則採取「產地直送」的進貨模式，超過9成商品透過採購團隊於原產地自行進口

誠品香港第5間分店開幕 無懼疫情拓展海外市場因慳家有法見下頁

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Photo：優品360、759阿信屋

撰文 : 廖淑瑩

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