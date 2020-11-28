創業奇情之「創業師爺」

連環創業家 Ronald 在電視節目《創業師爺》中自豪地說：「我們一出聲，就有投資人追著投我們下一個項目。」「投資者尤如買馬，當然要選擇血統優良及有往績支持的馬匹。」另一邊廂，Alfred 在看得咬牙切齒，他恨不得衝前痛毆這位前拍檔洩憤。

千禧年代，Alfred 乘着手機熱潮開創手機配件生意，他在國內搜羅各式各樣的配件，以自家品牌《Mobile 2000》銷售，更提供雷射雕刻名字服務，曾經創下 1 日銷售過千件手機殼的記錄，從一間小商店擴充至擁有 5 間門市，更吸引了客戶 Ronald 的青睞，以一點資金及共同開拓市場為餌，被 Alfred 接納成為公司股東。

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Ronald 沒有食言，他努力為公司開拓海外市場，以中低價手機配件展開歐美日等地的出口及零售生意；他每次均以 Mobile 名字為首開設公司，幸運地也能找到投資者入股，以金錢換取公司股份；Ronald 同時保證投資者回報，當中由 Mobile 2000 這金蛋作擔保。

「你每次介紹投資者一邊賺取佣金，另一邊卻要我和公司承擔風險。」Alfred 發現 Ronald 角色尤如中介，他並不擅長營運生意，而由他開設的新業務全部蝕本，要由 Mobile 2000 不斷注入資金支持及支付投資者回報；但 Ronald 反過來指責 Alfred 無大志，不懂把生意做大，兩人最終鬧翻；而 Ronald 退股並帶着投資者往投其他新項目。Mobile 2000 捱不到 2007 年智能手機的熱潮便倒閉了。

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「我在市場上打滾多年，累積了跟投資者相處的學問，也是不斷創業成功的原因。」Ronald 在電視上繼續大吹大擂；突然間 Alfred 出現在電視畫面，他大聲指罵 Ronald 根本不是創業家，他只是帶着一班所謂投資者去每個項目吸水，令原先的創業家不但輸了金錢、輸了股份更輸掉公司，兩人差點大打出手。其後人稱創業師爺的節目主持人 Desmond 出場，並指出兩人在生意上的問題所在。

「你們太 outdated！在我的字典裏沒有投資者及股權爭拗的問題。」Desmond 說他可以不出售股份也能募得一大筆資金，且絕不影響公司的股權架構，雙方也更有保障；畫面中 Ronald 和 Alfred 兩人目瞪口呆，現場觀眾屏息靜氣，究竟創業師爺是如何辦到呢？

「證券化！未來創業融資將踏入證券化的年代，將預期的生意盈利及現金流等作為無形資產，同時轉換成市場流通的有價證券。」Desmond 說得琅琅上口，Ronald 和 Alfred 先後提出異議，指看不見實體的東西卻要他人作投資，簡直是無稽之談。

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3 人經過一輪爭辯後，最後仍是創業師爺取勝，眾人也承認只要設立良好制度及加強監管，這是未來最理想的融資方案。

節目完了，各取所需。Ronald 和 Albert 分得了酬勞，兩人搭着膊頭笑着離開，Desmond 成為今期大紅人，趕着出席他的新書發布會；保險及證券公司得到最有效果的宣傳，電視台收視節節上升，形成了多贏的局面。證券化是否最理想的融資方案？天知曉！

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