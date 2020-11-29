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【SME學堂】Oreo首推自選造型餅乾　因為利潤大跌要尋新出路？

商管策略 12:53 2020/11/29

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零食市場競爭激烈，廠商也要想出不同方法在市場突圍而出。當中美國食品公司億滋（Mondelēz）旗下品牌 Oreo，最近推出定製餅乾服務，消費者可以在官網上自選餅乾造型。

Oreo 提供兩種定造服務，一種是可選餅乾中的「夾心餡」顏色，另一種是可以選擇、糖霜口味、餅乾上的花紋字句，甚至印上餅乾的圖片。這次推出的訂制服務價格由 2.5 美元至 52.95 美元不等（約港幣 19.3 至 410.3 元）。

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Oreo 提供兩種定製服務，價格由2.5美元至52.95美元不等。

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2015 年時任億滋國際首席媒介和電貿總監 Bonin Bough 曾指出,Oreo 定造產品策略只是品牌策略的開始，未來我消費者還能自定口味、餅乾花紋等，並以創意方式迎接著新一代消費者。

隨著「Z世代」（即 1990 年至 2000 年出生的人）成為主力消費群，Oreo 也作出多方面嘗試吸引他們消費。例如在今年 5 月， Oreo 首次推出時裝周邊產品，包括 Oreo 圓餅包、復古情侶 T恤、親子裝、雙面漁夫帽等；創意產品研發方面，品牌在 2016 年推出「Oreo 特製音樂盒」，當放入不同餅乾，音樂盒自動切換到搖滾、爵士、電子等曲風。

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品牌在2016年推出「Oreo特製音樂盒」

億滋的第三季度業績顯示，季度純利為 11.19 億美元，按年跌 21.5%; 營業額為 192.83 億美元，同比上升 1.73%。因此，即使是行業龍頭，億滋要面對同行的競爭，不斷推陳出新也是必要。

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Photo﹕OREO Cookie

撰文 : 廖淑瑩

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