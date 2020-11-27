【管理Tips】職位多・薪酬高・空間大 日本科研人員爭相到中國發展

不少日本研究人員爭相到中國尋找發展機會，導致日本人才外流近年轉趨嚴重，除了當地研究相關的職位少，薪酬低,，研究經費緊絀亦是原因，而居留在中國的日本研究人員數目也有上升趨勢。

日本外務省統計，在中國居留的日本研究人員，截至 2017 年 10 月約有 8,000 人。另據日本文部科學省統計，僅從 1 個月以內的短期逗留的人員數目來看，2018 年為 18,460 人，比 2014 年增加約 25%，人數已連續 4 年增加。從在中國的外籍研究人員人數來看，日本排名第 2，跟人數減少中的美國和南韓形成對比。

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▲ 2018年居留中國的日本研究人員為18,460人，比2014年增加約25%，人數已連續4年增加

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日籍中國浙江大學教授高畑亨向《日經新聞》表示，本打算 2013 年回到日本發展並尋找適合的職位，但行動最終沒有實現，最後在浙江大學「落腳」找到工作，並獲得優越的研究環境。他不但有自己的研究室，還有 5 年的研究資金。儘管研究成果方面要求較為苛刻，但高畑亨認為中國支付給取得成果的研究人員的報酬明顯高於日本。

報道也提到中日雙方的科研預算，2018 年中國科研投資達到 28 萬億日圓（約港幣 20,850 億元），而日本僅為中國 1/7、即約 38,000 億日圓（約港幣 2,830 億元）。另外，在日本的大學教師中，40 歲以下比例在 2016 年為 23.4%，創歷史最低，可見年輕人難以獲得教研職位。報導認為如果要阻止日本人才外流，改善研究及工作環境為首要處理的事情。

▲ 2018 年中國科研達到28兆日圓，而日本僅為中國1/7，約3.8兆日圓

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