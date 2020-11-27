【FB移民潮】Parler 每秒增加50個用戶　美國大選引發社交平台洗牌潮

美國總統大選引發社交平台「移民潮」，不少用戶因不滿《Twitter》及《Facebook》加設「事實核查」提醒功能，轉用其他新興社交媒體。除了近日在香港大熱的《MeWe》，另一新興社交媒體「Parler」的用戶大增，在大選當日甚至是 1 秒就增加 50 個新用戶。

《Parler》在大選期間突然「爆紅」，在 11 月初更成為美國 Apple 的 App Store 最受歡迎應用程式首位。單在 11 月 8 日就有約 63.6 萬人下載《Parler》。Parler 表示，他們的用家數量由 1 星期前約 400 萬名，增加至現時的 800 萬名，當中約 400 萬名為活躍用家。

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▲ 新興社交媒體「Parler」的用戶大增，在大選當日甚至是一秒就增加 50 個新用戶

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《Parler》是由軟件工程師 John Matze 及 Jared Thomson 在 2018 年成立，至今已有 30 名員工。Parler 執行長 John Matze 表示，平台主張開放及無審查限制。他又指，若有 5 萬名追蹤者以上的自由派評論員加入，將給予該用戶 2 萬美元獎金。《Parler》的形式跟《Twitter》相似，平台主張是維持「言論自由」及「無偏差」的社交平台替代品。

▲ MeWe現時登上在香港App Store排行榜首位，官方表示繁體中文界面將會在數星期內推出

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至於近日吸引不少香港用戶「移民」的《MeWe》，是標榜無廣告、不審查貼文內容、不出售用戶資料，更不會為了廣告收入而降低商業用戶的貼文接觸量，而 《MeWe》的收入來源主要是佈景主題、貼圖、付費訂閱等。《MeWe》現時更登上在香港 App Store 排行榜首位。官方表示，繁體中文介面將會在數星期內推出。

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Photo：The Conversation、Unsplash、Google Play