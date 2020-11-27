【附購買連結】韓國製造 ALLguard KF94 中童口罩 每個賣唔駛 $3! 可門市自取

網店 MCNG Shop 表示，正發售韓國 ALLguard KF94 中童口罩。



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店方表示，正發售 ALLguard KF94 中童口罩。口罩為韓國製造，中童尺寸，適合學生上學使用。口罩擁有包括 oeko tex 的多種韓國認証。一套口罩售 $178，買三套則是 $148/套，平均每個口罩只售 $2.99。

ALLguard口罩規格



-韓國製造

-四層過濾防護

-有效濾94%的微細懸浮粒子

-每套50片 (獨立包裝)

售價:

$178/套

$148/套(3 套以上)

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▲ 韓國 ALLguard KF94 口罩

口罩購買連結>>>(留言訂購)

約2021年1月5日到港，可葵興門市免費自取

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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