聖誕大清貨? 盾牌聖誕節口罩 買一送一優惠!

▲ 盾牌聖誕節口罩

盾牌不但推出聖誕節口罩，更提供購物優惠。



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今次盾牌的購物優惠如下，於官方門市發售。

1.購買1個聖誕節口罩 > 贈送盾牌Super Protection Level 3口罩1個

2.購買3個聖誕節口罩 > 贈送盾牌Super Protection Level 3口罩3個

3.購買10個聖誕節口罩 > 贈送盾牌Super Protection Level 3口罩1包10個

4.購買50個聖誕節口罩 > 贈送50個盒裝Medical/Noble/Comfort/P-Class任意1盒

(如此類推)



5.同時每購物滿 $200，店方再送任意聖誕節口罩 10 個。

▲ 盾牌聖誕節口罩

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▲ 盾牌聖誕節口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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