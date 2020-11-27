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【香港製造】H Plus Mask 矚目聯乘! Pokèmon 口罩即將推出

行內熱話 02:39 2020/11/27

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只推出公仔聯乘口罩的 H-PLUS，再有新推出推出，今次是 Pokèmon。
                       
【一文看清口罩供應】靚靚型格口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

H-PLUS 一直推出公仔口罩，包括:LINE FRIENDS、海綿寶寶、藍精靈、小熊學校和櫻桃小丸子等，今次廠方更表示，將跟日本 Pokèmon 攜手合作推出外科口罩。不過，廠方未有公開詳情資料，如有新消息，本網日後會作跟進報道。

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H Plus Mask Pokèmon 口罩

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【其他內容】 【每個售$2.98】韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩 獨立裝售 $149/30個起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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