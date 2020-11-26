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4 大銀行宣布分行提早關門 部分 4pm 關閉 中小企要注意服務時間

業界頭條 20:01 2020/11/26

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近日本地新冠肺炎疫情大爆發，本港多間銀行亦相繼宣佈調整分行的營業時間。當中部分平日最早 4 時就會關閉，大家要注意。
                      
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恆生銀行

恆生表示各分行已於疫情期間推出特別措施及調整分行營業安排。包括：

本地分行、流動分行及商務理財中心逢星期一至五營業時間為上午 9 時至下午 4 時 30 分；星期六的營業時間則為上午 9 時至中午 12 時

恆生亦表示，客人可在親臨分行前以恒生個人流動理財服務應用程式，無需登入個人 e-Banking 便可在手機預先遙距取票，以減省在分行內等候的時間。

中銀香港

中銀香港宣佈，由 11 月 26 日起調整全港各區分行的營業時間。詳情如下：

大部分分行逢星期一至星期五營業時間為上午 9 時至下午 4 時，星期六的營業時間則為上午 9 時至中午 12 時

中銀亦表示，存支票機於星期一至五的截數時間將調整為下午 4 時，而客戶可可透過本行 24 小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用相關服務。

渣打銀行

渣打銀行亦宣佈由 11 月 27 日起，調整全線分行、流動銀行及企業特快中心的營業時間。詳情包括：

分行及優先理財中心：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 5 時，星期六營業時間為上午 10 時至中午 1 時

流動銀行：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 4 時

全線企業特快中心：星期一至星期五營業時間為上午 10 時至下午 5 時 30 分，流動銀行及企業特快中心星期六休息

匯豐銀行

匯豐銀行同樣宣佈，由 11 月 27 日起調整零售銀行所有分行的營業時間。詳情如下：

本地分行星期一至星期五營業時間為上午 9 時至下午 4 時，星期六的營業時間維持不變

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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