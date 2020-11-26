【附名單】新增 81 宗確診+60單初步確診 7 間爆疫場所員工到訪人士需作病毒檢測

衛生防護中心公布，11 月 26 日 本港新增 81 宗確診個案，當中 75 宗屬本地個案，6 宗輸入個案。而在本地的確診個案中，有 13 宗未知源頭；「跳舞群組」就再增 59 宗確診，累計增至 311 宗，並再多 7 間爆疫場所，衛生防護中心呼籲 11 月曾到訪的人士盡快進行病毒檢測。此外，有超過 60 宗初步確診個案。



【一文看清口罩供應】靚靚型格口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

新增的 7 間場所如下：

石硤尾彩龍大酒樓

黃大仙彩龍皇宮大酒樓

黃大仙 BandStage Live Music 酒吧

尖沙咀美麗華廣場菲力偉小組瑜珈班或伸展活動班

銅鑼灣利園 2 期菲力偉小組瑜珈班或伸展活動班

太子道西樂陶演藝中心

銅鑼灣金利文廣場 A & B Dance Studio

衛生防護中心呼籲 11 月曾到過這些地方的人士或在此工作的人士盡快進行病毒檢測，而食衛局稍後亦會將 7 個場所加入相關通告。

【其他內容】 【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

【其他內容】 【附購買詳情】每個不用 $3! 韓國製造 KF94 口罩 全獨立包裝 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】