【疫市營商】青年台灣追夢回港實踐　將軍澳開店打精品咖啡市場

新冠肺炎肆虐，咖啡店卻雨後春筍般在市場上開了一間又一間，有銅鑼灣咖啡店在康城開設首間分店，利非主流咖啡口味探索品牌可能性。

創立於 2012 年的 Artista Perfetto（AP）由六位到台灣追夢的香港年青人創辦， 2018 年團隊回流並於銅鑼灣開設咖啡店， 2020 年 11 月 AP 於康城開設了首間香港分店。

AP 聯合創辦人楊曜輝指出，疫市下不少人選擇開咖啡店的其中一個原因是看準了市民難以出國消費，留港消費又想悠閒地放鬆的話，咖啡店確是首選，需求大增下自然養活了不少咖啡店。楊曜輝笑言他有不少咖啡店老闆都在期間開設分店，而自己又不想與朋友競爭，遂決定進駐康城新商場。

80後老闆解答：台灣和香港開咖啡店大不同？【見下頁】

比較銅鑼灣與康城客源，他直言康城鄰近住宅區、地鐵站，市場潛力極大，尤其新冠肺炎疫情改變了工作模式，可見未來將有更多人在家工作（WFH），他們將會是 AP 的潛在客人。楊曜輝說：「我們是首次在商場開分店，康城店和銅鑼灣店的咖啡豆一如以往在台灣烘焙，確保客人飲到開業時的味道，而康城店的豆會再特別一些。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

創業開咖啡店最平兼就手？先處理源頭：配好咖啡豆【見下頁】

新舖咖啡豆會走精品路線，烘焙過程更加淺，楊曜輝直言他們知道香港人更為偏愛深度烘培、咖啡味重的咖啡，但對 AP 來說，新店是探索新可能性的好機會，或者重走成功之路是好選擇，但不向未知領域踏出第一步，便永遠不能發掘到新市場。

新店開業近一個月，新咖啡豆確引來了不少查詢，例如有客人好奇為何咖啡比其他店舖酸，不過也有試過兩間店舖咖啡的熟客表示各有各好。

除了特色咖啡豆外，新店亦跟銅鑼灣一樣有自己的特調咖啡。雖然新店開張時正值新冠肺炎疫情第四波，但 AP 從沒有將貨就價、推出優惠來促銷的打算。楊曜輝說：「我們定價公道，亦的確認為 AP 的產品值這個價。若果被市場定奪我們的咖啡，受市場所規限，那我們的產品就沒有靈魂了。要我們遷就市場，倒不如做出自己能夠打心底認可的咖啡，默默觀察能否與市場磨合，如果最後失敗，我們也會坦然接受，但決不會因此改變我們的風格和產品。新產品和新店都是想探索我們 AP 的可能性，一切都以品牌的健康發展為主。」

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】