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【疫市直擊】跳舞群組患者曾訪九龍區酒樓　港島酒樓：不如索性全行停業好過白支人工交租

業界頭條 10:41 2020/11/27

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新冠肺炎疫情再大爆發，確診再急增，歌舞群組再多 59 人確診，群組患者到訪之處包括了九龍區酒樓如石硤尾彩龍大酒樓、黃大仙彩龍皇宮大酒樓。有港島區酒樓老闆直言，如果政府要飲食業禁堂食的話，請將措施做得更徹底，長痛不如短痛。

歌舞群組的患者暫時足跡仍停留在九龍區酒樓，位於港島區的蓮香樓雖未有直接關係，但同為酒樓業，未來難免會受政府防疫政策限制。蓮香樓東主顏漢彬坦言，政府在第四波疫情再收緊限聚令，大家只好一齊捱，但希望政府做決定之前能下定決心，根治問題。

限聚令收緊仍敢開酒樓？東主：街坊生意加推優惠賺知名度見下頁

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

蓮香樓東主顏漢彬。

多項政策推動青年到大灣區工作創業　創科協會：出路增多應把握見下頁

顏漢彬說：「如果將一枱的人數由 4 個收緊到 2 個，晚市堂食時間限制到 8、9 時，不如直接禁止堂食或者要求酒樓停業 1 星期。要防疫就做到盡，始終我們要交租、交水電、出人工，限 1 張枱兩個人，即是成班夥計守住幾張枱，不如索性停業，長痛不如短痛好過白交租。政府做盡佢，下決心捉哂所有病人出來，否則真的永無寧日。」

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撰文 : 陳文政

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