【疫市營商】快速測試棒需求增競爭激烈　代理商設一條龍服務搶市場

新冠肺炎疫情再次爆發，近期坊間最吃香的防疫產品莫過於快速測試棒。有代理商坦言，未來市面上會有愈來愈多同類產品出現，所以除了以完善的售後服務搶佔市場外，公司亦正籌備可以分辨流感與新冠肺炎病毒的新產品，滿足市場需要。

PandaMed Limited 高級業務經理盧爵文（Vivian），COVID-19 病毒快速測試棒反映熱列，說：「作為代理商，同事在近兩天都非常繁忙，我們更與生產廠方緊急聯絡，確證香港供應。」

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▲ 快速測試棒非常易用。

盧爵文解釋，快速測試棒分為檢測抗體和檢測抗原兩種，檢測抗體的話需要患者在大約 7 天前染病方能驗出，相反抗原可以縮減為 2至 3 天，世界衛生組織（WHO）在 2020 年 9 月 11 日公開認可「Antigen抗原快速測試」作為核酸測試以外的其他選擇，檢測抗原的可靠性可見一斑。

有國際性權威機構背書、檢測方式可以更易中斷傳播鏈、只需用唾液在 15 分鐘便能知道結果，種種因素相加，快速測試棒頓成防疫市場新寵兒。現時快速測試棒價格大約港幣 200 至 240 元 1 枝，盧爵文指不少家庭會購入防身。盧爵文解釋：「某些家庭會聘用工人，她們放假時可能會接觸很多朋友，然而僱主家裏有老人家、小朋友，擔心的話不如買快速測試棒求個安心。有些學校會買快速測試棒，一個老師對著一大班學生，謹慎點不為過。」

▲ 15 分鐘即可知道結果。

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盧爵文透露，現時公司代理的快速測試棒來自於新加坡，雖然現時反應最快，但其他國家亦正如火如荼研發同類產品，相信不久後會便會有很多不同產地的快速測試棒投入市場。

為了爭奪市場佔有率，盧爵文的公司推出了多項服務，例如與護理員團隊合作推出外展形式的快速測試服務。他說：「有客戶驗到陽性的話，我們會建議他們立即到指定機構做進一步檢測，又或者他們也可以聯絡我們，我們會幫他安排做合資格的核酸測試，以及配合防疫政策的售後服務。我們在營運上亦不可能單靠快速測試棒，所以我們的科研團隊亦正研究可分辨流感與新冠肺炎的產品，滿足市場的龐大需要。」

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