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【同港人爭飯碗？】優秀人才入境計劃增2000名額　邊行競爭最大？

業界頭條 16:09 2020/11/26

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新冠肺炎疫情下本港失業率高企，政府宣在布「優秀人才入境計劃」的配額由每年 1,000 名，增加至 2,000 名。政府表示，計劃是提升香港國際競爭力的重要渠道，未來會繼續推行各項措施，以吸引世界各地高技術人才或優才來港發展。

據入境處公布的「優秀人才入境計劃 2019 年度年報」顯示，去年有 874 人成功申請來港，當中有近 92% 的申請人來自中國內地，而來自美國及加拿大均為 2%。至於成功經計劃來港的人士，有 243 人從事金融及會計服務，佔 28% ; 有 204 人從事資訊科技及電腦，佔 23% ; 至於從事法律服務、商業及貿易、建築、測量、工程及建造，以及學術研究及教育，均佔 6% 。

香港投行6成職員由內地人擔任 招聘公司：業界薪金水平下跌最多兩成見下頁

成功經計劃來港的人士，有243人從事金融及會計服務，佔28%

多項政策推動青年到大灣區工作創業 創科協會：出路增多應把握見下頁

「優秀人才入境計劃」在 2006 年 6 月推出，每年的配額一直維持不變，政府曾於 2018 年 8 月公布首份「人才清單」，其後有關申請顯著上升。除了上述入境計劃，港府在 2003 年推出「輸入內地人才計劃」，據入境處數字顯示，在 2018 年透過該計劃獲批來港的內地居民為 13,768人，較 2017 年多近 1,400 人。

力推創科・智慧城市發展 鼓勵青年赴大灣區從事創科工作見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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