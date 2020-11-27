【疫市營商】疫情下香港快餐業難做　內地生意反而「 V 型反彈」？

受新冠肺炎疫情影響，大家樂截至 9 月底的上半財年，收入按年減少 24.3%，至 32.3 億元。當中內地業務收入 5.56 億元，減少 9.15%。集團稱，內地業務及營運出現「V型反彈」，在期末已回復至疫情前的水平，下半財年將於大灣區拓展門店網絡。

比起香港，大家樂在中國內地市場業務及營運情況較好。大家樂指中央政府在 2 月初嚴格推行保持社交距離規例，導致集團 1/3 門店停業。集團即時將重心轉移至外賣自取及結合網上營銷網下送餐（O2O）的訂購服務。集團又指，中國內地業務出現「V 型反彈」，生意重回新冠肺炎疫情前的水平。

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▲ 集團又指，中國內地業務出現「V型反彈」，重回疫情前的水平

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大家樂現時在內地經營 115 間門店，於期內開設 5 間新門店。儘管上半年疫情阻礙網絡擴展，集團現已加快發展步伐，計劃於年底前再開設超過 10 間新門店。

內地快餐業市場規模大

至於同樣在內地經營餐飲業務的大快活，其業務在年內穩定發展。集團計劃在來年在華南地區開設約 5 間新店，並以外賣為主的小型餐廳模式經營，加強為顧客提供外送服務，迎合國內顧客喜好。集團亦已跟內地兩大食品外賣送餐服務供應商「美團」及「餓了麼」建立穩固的業務關係。

中商情報網的數據顯示，中國整體餐飲業佔比不斷增加，由 2014 年約 21.5% 增加至 2019 年約 22.9%，並預期於 2024 年達到 24.1%。至於快餐業的市場規模則由 2014 年的 6,228 億元人民幣增至 2019 年的 10,692 億元，並預期行業 2020 年的市場規模將達 9,824 億元，2024 年更增加至 15,908 億元。

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Photo﹕PAVaule、大家樂