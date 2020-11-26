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【疫市直擊】日出康城商場開幕3個月暫僅4成舖進駐　咖啡店：不問收入只盼愈來愈旺

業界頭條 19:36 2020/11/26

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康城有精美的聖誕裝飾。

將軍澳大型屋苑「日出康城」的配套過往一直為人詬病，港鐵旗艦級購物商場「The LOHAS 康城」 8 月開幕，本有望一洗頹風，惟新冠肺炎疫情下客戶消費意欲不高，商店亦未有全數開張，但店主們都對康城商場經營的前景樂觀。

The LOHAS 康城位於港鐵站 B 出口，有超過 140 間商店。商場將分為 3 階段開業：8 月 23 日、11 月 1 日、12 月中。零售店負責人 Toni 指出：「公司是在 11 月進駐的，康城商場底層大部分是零售店舖；上層會較多食肆，商場整體上來說人流是暢旺，和市區也有得比。商場管理落力做了不少有聖誔氣氛的裝飾，可惜整體消費意欲都和外界差不多。始終新冠肺炎疫情下都無辦法。」

一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間見下頁

午市時段人來人往。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

本在銅鑼灣的咖啡店 Artista Perfetto 於 11 月在康城 3 樓開設了首間香港分店，創辦人楊曜輝比較兩間店舖客源時說：「康城商場比較民生，銅鑼灣區的客人多數已準備好消費，相對下康城街坊較著緊價錢。我們的品牌是首次在民生類商場開舖，雖然我們是康城唯一間咖啡店，但仍需要時間磨合。」

日出康城商場部分店舖更需要排隊。

商場・百貨公司似「迷宮」？布局愈奇怪愈吸客見下頁

楊曜輝續稱：「當初 11 月開張時，我們以為整間商場的舖頭會一齊開業，想不到大部分舖位仍在準備，現時康城大概只有 4 成店舖營業吧，當時開業是有點感覺怪怪的，但我對分店的生意仍抱持樂觀態度，當未來更多舖頭開張，人流更好，居民的消費意欲自然都會更高。」

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撰文 : 陳文政

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