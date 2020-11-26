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【入境美國有望？】航空業明年累積虧損萬二億　美國擬取消27國旅遊禁令救駕

業界頭條 10:50 2020/11/26

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新冠肺炎疫情爆發初期，美國對歐洲、巴西、中國等非美國公民頒布旅遊禁令。據悉，美國政府正研究取消 27 個國家的旅遊禁令，允許當地非美國公民入境，拯救美國航空業。

《路透社》報道，美國總統特朗普為了防止新冠肺炎疫情在當地擴散，自 3 月中旬起對歐洲、巴西、中國、伊朗等國家的非美國公民頒布旅遊禁令。據悉，白宮正研究取消 26 個歐洲國家和巴西的禁令，但是仍然不會允許中國和伊朗的非美國公民入境。大部分官員認為，許多國家都不應受到旅遊禁令限制，而且撤除禁令有利美國航空業復甦。

旅遊氣泡・免隔離難救航空業？調查：逾8成飛行常客不願恢復旅行習慣見下頁

美國自3月中旬起對歐洲、巴西、中國、伊朗等國家的非美國公民頒布旅遊禁令

訪日旅客大減 藥妝店松本清秋葉原店11月底結業見下頁

據國際航空運輸協會（IATA）預計，航空業受新冠肺炎疫情拖累，明年累積虧損總額達 1,570 億美元（約港幣 12,169 億元），可能到明年第 4 季才能轉虧為盈；今年全球航空業貨運收入則增長 15％，明年疫苗運送將增加貨運需求，「幫補」一下。

IATA 認為，業界復甦速度有加快跡象，預期在明年第 4 季開始反彈，航空公司的現金收入將高於支出，已較先前預計時間早，主要是其看好新冠肺炎疫苗上市能刺激航空旅遊需求。

Bill Gates：5 成商務旅遊消失 員工或永遠毋須回辦公室見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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