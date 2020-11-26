【職場貧富懸殊】CEO・一般職員薪酬相差1萬倍　三藩市通過收「CEO稅」分身家

職場上，職位愈高、薪金愈多雖是常理，但美國一些知名企業的 CEO（執行長）與一般員工的薪金差距更達到 1 萬倍！由於薪酬不平等情況嚴重，美國三藩市本月通過「管理人給薪過高稅」（overpaid executive tax），當中蘋果執行長 Tim Cook、特斯拉（Tesla）執行長 Elon Musk 及 Google 執行長 Sundar Pichai，都在徵稅名單中。

據美國智庫 Economic Policy Institute 的數據顯示，去年美國知名企業 CEO 的收入約是普通職員的 320 倍。此外，自 1978 年以來，美國企業 CEO 的薪金平均增加 940％，但一般員工僅增長 12％。

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▲ 蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 及Google 執行長皮采 (Sundar Pichai)，都在徵稅名單中

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根據新法案的內容，若企業支付給執行長的薪金，超過員工薪金中位數的 100 倍，將徵收 0.1% 的稅款，最高可徵收 0.6％。這個新稅制將於明年生效，適用對象為所有在三藩市營運的公司，預計新法例可為該市市政府帶來 6,000 萬至 1.4 億美元的額外收入。

以幾間科技企業為例，蘋果 Tim Cook 去年年薪為 1.34 億美元，是該公司員工薪酬中位數 5.76 萬美元的 2,300 倍；而 Google 執行長 Sundar Pichai，薪金也高達 8,600 萬美元，是其員工薪酬中位數的 350 倍；特斯拉執行長 Elon Musk 去年也領了 5.95 億美元，足足是公司員工年薪中位數的 1 萬倍。

▲ 特斯拉（Tesla）執行長 Elon Musk

三藩市監事會（San Francisco Board of Supervisors）表示，新稅制的目的是鼓勵公司削減其高層主管的過高薪金，也希望新法能成為各市、各州甚至各國的榜樣，減少全球不平等的現象。

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Photo：TED Talks、FORTUNE Global Forum、Mike Bloomberg、Niharb