  • 24°C
香港時間 : 20201126日 (四) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場貧富懸殊】CEO・一般職員薪酬相差1萬倍　三藩市通過收「CEO稅」分身家

商管策略 14:45 2020/11/26

分享：

職場上，職位愈高、薪金愈多雖是常理，但美國一些知名企業的 CEO（執行長）與一般員工的薪金差距更達到 1 萬倍！由於薪酬不平等情況嚴重，美國三藩市本月通過「管理人給薪過高稅」（overpaid executive tax），當中蘋果執行長 Tim Cook、特斯拉（Tesla）執行長 Elon Musk 及 Google 執行長 Sundar Pichai，都在徵稅名單中。

據美國智庫 Economic Policy Institute 的數據顯示，去年美國知名企業 CEO 的收入約是普通職員的 320 倍。此外，自 1978 年以來，美國企業 CEO 的薪金平均增加 940％，但一般員工僅增長 12％。

料明年平均加薪9萬元以上！兩大資安技能最有「錢途 」見下頁

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 及Google 執行長皮采 (Sundar Pichai)，都在徵稅名單中

星巴克美國員工有福了！加薪至少1成．提供災害津貼 見下頁

根據新法案的內容，若企業支付給執行長的薪金，超過員工薪金中位數的 100 倍，將徵收 0.1% 的稅款，最高可徵收 0.6％。這個新稅制將於明年生效，適用對象為所有在三藩市營運的公司，預計新法例可為該市市政府帶來 6,000 萬至 1.4 億美元的額外收入。

以幾間科技企業為例，蘋果 Tim Cook 去年年薪為 1.34 億美元，是該公司員工薪酬中位數 5.76 萬美元的 2,300 倍；而 Google 執行長 Sundar Pichai，薪金也高達 8,600 萬美元，是其員工薪酬中位數的 350 倍；特斯拉執行長 Elon Musk 去年也領了 5.95 億美元，足足是公司員工年薪中位數的 1 萬倍。

特斯拉（Tesla）執行長 Elon Musk

三藩市監事會（San Francisco Board of Supervisors）表示，新稅制的目的是鼓勵公司削減其高層主管的過高薪金，也希望新法能成為各市、各州甚至各國的榜樣，減少全球不平等的現象。

每日堅持開會・稱呼「乜哥乜仔」 細數老闆 5 種堅離地行為見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：TED Talks、FORTUNE Global Forum、Mike Bloomberg、Niharb

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【辦公室衣著】上班出差穿著宜忌　照可千變萬化但仍要看場合
2020/11/23
【辦公室衣著】上班出差穿著宜忌　照可千變萬化但仍要看場合
【管理Tips】顧客無理取鬧只能 Say Sorry？2 招快速解決問題且不傷顏面
今日
【管理Tips】顧客無理取鬧只能 Say Sorry？2 招快速解決問題且不傷顏面
薪酬待遇 疫情 勞工權益 新冠肺炎疫情 稅務 三藩市 庫克 馬斯克 美國 Tesla

下一篇文章

【即睇自己有無份】醫護界也不能幸免！10 種新冠肺炎疫情後可能消失的職位類別
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・電腦節延期至1月　 一文看清展覽活動舉行實況（不斷更新）
【疫市直擊】書展取消・電腦節延期至1月　 一文看清展覽活動舉行實況（不斷更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣