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【施政報告2020】港府夥國家商務部助中小企拓東盟市場　商會：勞動力不足欠玩具業阻發展

業界頭條 11:45 2020/11/26

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特首林鄭月娥昨日宣讀新一份《施政報告》，報告提出多項支援本地中小企措施，如協助港企拓展內地及東盟市場。香港中小型企業總商會對《施政報告》反應正面，但指出港企進軍東盟市場需留意當地能否提供足夠勞動力。

對於港府在國家商務部的支持下，選定了 5 個內地於泰國、馬來西亞、柬埔寨和印尼等在東盟地區建設的經貿合作區，並以電子、玩具及電器產品業等作為試點推動行業發展，鼓勵香港企業在當地發展業務。商會表示支持，但同時指出，若當地欠缺玩具產業鏈及足夠勞動力，減低企業進軍當地的吸引力。

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《施政報告》鼓勵港商開拓東南亞市場

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此外，商會亦建議特區政府修改稅務條例第 39E 及 16EC 條，為進駐合作區的企業在當地使用的機器設備及知識產權的資本開支可獲稅務扣減，進一步提升企業「走出去」的吸引力。

此外，貿易發展局將「GoGBA」平台及「網上香港設計廊」，助港商拓展內地市場。中小型企業總商會認為，措施有助香港中小企進軍大灣區市場，建議特區政府配合駐粵辦的資源，進一步為香港中小企業提供更周全的服務，及避免貿發局在内地的實體網絡、「GoGBA」 平台與駐粵辦的服務重疊，令企業無所適從。

中小型企業總商會期望政府能盡快推出強而有力的措施，例如強制性全民檢測，市民必須於限期内提交由合資格機構發出的核酸檢測陰性報告，否則以違法論處，早日尋找隱形患者，以求疫情早日「清零」，符合内地有關要求，儘快落實健康碼，方便香港中小企業處理内地業務。

「中小企業市場推廣基金」改資助範圍 邵家輝：助商戶回港參展谷內銷見下頁

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Photo：Pixabay、

撰文 : 廖淑瑩

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