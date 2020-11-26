Sanrio HELLO KITTY/My Melody 立體圖案口罩 獨立包裝售 $99/30個

莎莎表示，正在各大門市和網店發售 Sanrio 卡通圖案口罩。



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此 Sanrio 卡通圖案口罩分別有 HELLO KITTY 和 My Melody 兩款，在口罩上印有全彩圖案，十分可愛。而且口罩更設有成人、中童和小童尺寸，方便一家人使用。此口罩一盒 30 個，全獨立包裝，售 $99 盒。

▲ Sanrio My Melody 立體圖案口罩

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Sanrio 口罩規格

● BFE, PFE > 98%

● 4層構造

● 3D立體設計

● 每片獨立包裝

● 尺寸 : 11cm x 13cm

● 中國製造

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▲ Sanrio HELLO KITTY 立體圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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