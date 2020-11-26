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【每個售$2.98】韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩 獨立裝售 $149/30個起

行內熱話 02:29 2020/11/26

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韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩算是較抵用的 KF 94 口罩，現時最平也要售 $5 一個，但網店 Babycircus 表示，現在更平的零售價發售口罩。
                    
【一文看清口罩供應】靚靚型格口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

這款 Airish Clean Shield 是韓國製造，有效過濾約 94% 0.4um微細粒子，而且有韓國 MFDS 食品及藥物安全管理局認證。此口罩最平可以用 $149 盒/30個購得，平均每個只售 $2.98。

其他內容】  【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

 Airish口罩規格

-4層高效過濾抗菌，有效阻隔灰塵、微細顆粒和PM2.5微米或細懸浮粒子和飛沫達94%
-韓國MFDS 食品及藥物安全管理局認證
-3D立體設計，並緊貼臉部，可防止眼鏡滑落和起霧，又不會有焗促感 高度密封且易於呼吸
-長時期配戴舒適 
-兩階段折疊設計使其易於佩戴和攜帶
-高效過濾可效提升防禦能力 
-口罩尺寸: 大約210mm x 80mm
-一盒30個獨立包裝

 售價:$159/盒
        $149/盒 (3位)

口罩購買連結 <<<  

1月中下旬到貨

其他內容】 【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

【其他內容】 【附購買詳情】每個不用 $3! 韓國製造 KF94 口罩 全獨立包裝 可門市自取

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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