【每個售$2.98】韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩 獨立裝售 $149/30個起

韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩算是較抵用的 KF 94 口罩，現時最平也要售 $5 一個，但網店 Babycircus 表示，現在更平的零售價發售口罩。



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這款 Airish Clean Shield 是韓國製造，有效過濾約 94% 0.4um微細粒子，而且有韓國 MFDS 食品及藥物安全管理局認證。此口罩最平可以用 $149 盒/30個購得，平均每個只售 $2.98。

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Airish口罩規格

-4層高效過濾抗菌，有效阻隔灰塵、微細顆粒和PM2.5微米或細懸浮粒子和飛沫達94%

-韓國MFDS 食品及藥物安全管理局認證

-3D立體設計，並緊貼臉部，可防止眼鏡滑落和起霧，又不會有焗促感 高度密封且易於呼吸

-長時期配戴舒適

-兩階段折疊設計使其易於佩戴和攜帶

-高效過濾可效提升防禦能力

-口罩尺寸: 大約210mm x 80mm

-一盒30個獨立包裝

售價:$159/盒

$149/盒 (3位)

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1月中下旬到貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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