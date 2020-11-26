【7成廠停工】影響手套供應?全球最大乳膠手套製造商 Top Glove 2 千多名員工確診

新冠肺炎疫情持續於全球大流行。馬來西亞一間全球最大的乳膠手套製造商「Top Glove」，因發現大量員工確診新冠肺炎，宣布將現有的 41 間工廠縮減至 13 間。目前該公司員工牽涉患病員工累計 2,453 名。



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新冠肺炎疫情爆發至今，全球各國對醫療防護用品的需求大幅增加，使這間全球最大的乳膠手套製造商可以在經濟下行的困境中賺取利潤。不過，馬來西亞衛生部對 Top Glove 工廠園區，及其宿舍近 5,800 名員工進行新冠病毒檢測後發現，竟有高達 2,453 人確診，佔全體員工近 42%。

現時，Top Glove 在馬來西亞設有 41 間工廠，大多數員工來自尼泊爾，他們會居住在擁擠的宿舍內，公司估計這或是導致員工之間傳播病毒的原因。為了遏制疫情傳播，公司決定將現有的 41 間工廠縮減至 13 間，影響產能。

▲ Top Glove 乳膠手套製造商

當地衛生部衛生總監 Noor Hisham Abdullah 表示，現時所以 Top Glove 的確診員工均已入院治療，並對密切接觸者進行隔離，以免疫情進一進擴散。

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▲ Top Glove 是全球最大乳膠手套製造商

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