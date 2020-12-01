【限聚令來臨】婚禮統籌兼營 Live Band 公司生意跌一半　縮細規模轉做求婚拍攝工作捱過疫情

本港疫情反彈，「歌舞群組」及不明源頭個案近日確診數字不斷上升，食肆每枱人數限 2 人一枱，包括酒店及會所。兼營 live band 的婚禮統籌公司 指，疫情稍緩和時開拓「求婚統籌及拍攝」業務，惟疫情反覆小規模公司仍「捱得住」。

Matthew Instrumental Music Limited 主要業務為婚禮統籌、live band 婚禮伴奏。公司創辦人 Matthew Cheung 表示，一般新人 1 年前已開始預約檔期，現時會考慮延期或取消晚宴，但早上 Live Band 婚禮一環仍會在會所舉行。受新冠肺炎疫情影響收緊限聚令，整體生意跌約一半，現時疫情反覆公司會彈性處理延期婚禮及 live band 的安排，舉例說部份預約晚場改至朝早；另外，新人未必選擇盛大婚宴，改為只註冊。

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Matthew 又指：「前陣子出現零星確診個案時，生意稍有好轉，繼而開拓『求婚統籌及拍攝』業務發展，當時還有新人租場求婚。」政府再收緊限聚令措施，雖然婚禮統籌公司有一定影響，但他相信可繼續捱下去。

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