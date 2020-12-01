  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令來臨】婚禮統籌兼營 Live Band 公司生意跌一半　縮細規模轉做求婚拍攝工作捱過疫情

商管策略 12:12 2020/12/01

分享：

本港疫情反彈，「歌舞群組」及不明源頭個案近日確診數字不斷上升，食肆每枱人數限 2 人一枱，包括酒店及會所。兼營 live band 的婚禮統籌公司 指，疫情稍緩和時開拓「求婚統籌及拍攝」業務，惟疫情反覆小規模公司仍「捱得住」。

Matthew Instrumental Music Limited 主要業務為婚禮統籌、live band 婚禮伴奏。公司創辦人 Matthew Cheung 表示，一般新人 1 年前已開始預約檔期，現時會考慮延期或取消晚宴，但早上 Live Band 婚禮一環仍會在會所舉行。受新冠肺炎疫情影響收緊限聚令，整體生意跌約一半，現時疫情反覆公司會彈性處理延期婚禮及 live band 的安排，舉例說部份預約晚場改至朝早；另外，新人未必選擇盛大婚宴，改為只註冊。

【限聚令收緊】政府宣布酒吧關閉一周 業界失望兼憤怒：無辜受累又是我們埋單見下頁】 

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁

堅持做好音樂祝福送給每對新人

【疫市直擊】限聚令無阻市民消費？灣景國際：自助餐爆滿看好聖誕市道【見下頁】 

Matthew 又指：「前陣子出現零星確診個案時，生意稍有好轉，繼而開拓『求婚統籌及拍攝』業務發展，當時還有新人租場求婚。」政府再收緊限聚令措施，雖然婚禮統籌公司有一定影響，但他相信可繼續捱下去。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【施政報告2020】多項政策推動青年到大灣區工作創業　創科協會：出路增多應把握
2020/11/26
【施政報告2020】多項政策推動青年到大灣區工作創業　創科協會：出路增多應把握
【施政報告2020】施政報告推200項新措施支援　一文看清惠及中小企措施
2020/11/26
【施政報告2020】施政報告推200項新措施支援　一文看清惠及中小企措施
【施政報告2020】設中港免稅商店街・助港商外地設生產線　中小企商會：望特首領業界過渡「後疫情時代」
2020/11/25
【施政報告2020】設中港免稅商店街・助港商外地設生產線　中小企商會：望特首領業界過渡「後疫情時代」
市場拓展 疫情 結婚 限聚令 新冠肺炎疫情 餐飲

上一篇文章

【疫市營商】社企食品工場聖誕到會暫停 　轉推方便餸包補市場缺口

下一篇文章

【SME學堂】疫情下壽司郎香港分店愈開愈多？日本迴轉壽司品牌積極拓海外市場兩大原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・電腦節延期至1月　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・電腦節延期至1月　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣