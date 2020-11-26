【附購買連結】Gimans Care 新推Gundam口罩 高達、渣古、聯邦和自護款登場! Level 3 獨立包裝售$138/30個

口罩廠 Gimans Care 表示，由 11 月 26 日上午 10 時，正式推出高達口罩。



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今次廠方推出的高達口罩有 4 款，分別為高達、渣古、聯邦和自護，全為成人尺寸，Level 3 規格。成人款(17.5cm x 9.5cm)，每盒30片，獨立包裝售 $138。另還有口罩套發售，尺寸 10.5cm x 22cm，共四款，分別為高達、綠渣古-自護旗幟、阿寶和馬沙。每個售$38。

▲ Gimans Care 高達Gundam口罩

豪華版口罩套裝加紅彗星特別版口罩套

四盒套裝+四款口罩套+紅彗星特別版口罩套

原價: $702

套裝價: $599

高達．綠渣古 Pop Art 套裝

高達+綠渣Pop Art口罩各一盒 + 兩款指定口罩套

原價: $332

套裝價: $299

阿寶．馬沙套裝

阿寶+馬沙口罩各一盒 + 兩款指定口罩套

原價: $332

套裝價: $299

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▲ Gimans Care 高達Gundam口罩

Gimans口罩規格:

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIR + 歐盟CE

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

ISO 10993 生物相容性測試

日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適，高透氣度

工廠位於無錫，為多間日本品牌代工廠，超過10年出口日本經驗

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▲ Gimans Care 高達Gundam口罩

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▲ Gimans Care 高達Gundam口罩提供的口罩夾

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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