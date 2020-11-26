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【聖誕市道】疫苗運送撞正購物旺季　FedEx・UPS 將迎「物流地獄」

業界頭條 15:15 2020/11/26

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輝瑞（Pfizer）、阿斯利康製藥（Astra Zeneca）、Moderna 等藥廠的新冠肺炎疫苗測試效果正面，預計在 12 月中旬開始向美國各地運送疫苗。然而，屆時也會遇上聖誕假期的貨運配送高峰期，聯邦快遞（FedEx）、聯合包裹（UPS）等速遞送件公司正面臨「物流地獄」。

《路透》報道，貨運公司正考慮優先空運新冠肺炎疫苗，降低零售商的送貨速度。FedEx 發言人 Bonny Harrison 表示，該公司正考慮先運送疫苗，應會取代部分空運位置，但其陸運網絡仍主要負責假期期間的貨物。UPS 則未詳述計劃，只表示已經準備好同時運送假期的貨物和疫苗，而兩公司皆是聯邦政府 Operation Warp Speed 疫苗項目的運送商。

手工蛋糕店推Hamper迎聖誕 店主﹕企業定單減少但整體撐得住見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

Target 、Best Buy等零售商早在萬聖節前就已開始聖誕節的促銷活動

預備開 Party 到會服務需求增 餐廳增聘兼職疫市迎聖誕見下頁

Target 、Best Buy 等零售商早在萬聖節前已開始聖誕節的促銷活動，活動開始時間比以往前，是為了分散定單和防止物流堵塞的情況。

貨運追蹤及管理公司 ShipMatrix 總裁 Satish Jindel 指出，消費者通常無耐性等待，故他不認為「國家健康」這種理由能夠說服消費者能夠接受延遲收貨。他又指，美國消費者在疫情期間如何應對防疫建議，就知道他們一定會對聖誕定單延遲憤怒。

咖啡店趁平租港島開舖 店主：防疫措施愈嚴客人愈有信心光顧見下頁

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Photo：FedEx、Best Buy

撰文 : 廖淑瑩

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