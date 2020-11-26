▲ 放寬限聚令容許多人點菜的話，中式餐館在營運上會更有吸引力。

香港第 4 波新冠肺炎疫情爆發，政府宣布酒吧、夜總會等處所需要關閉，宴會人數限 40 人，有效至 12 月 2 日。有中式酒樓表示相關政策等同要求酒樓取消所有宴會，市民也會放棄在酒樓「做冬」，打擊食肆收入。

鳳城酒家飲食集團李宇傑（Chris）指出，放寬至 6 人限聚時生意曾令回復不少，但現已打回原形。他解釋：「6 人等於半圍酒席，當時我們就主推 6 人餐，始終人愈多對於顧客點菜更方便，生日宴、百日宴亦開始有人訂。可惜收緊限聚令後有關訂枱全部取消。」

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▲ 特色點心針對年青市場。

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對鳳城酒家來說，最受影響是客人不再在酒樓「做冬」，往年「做冬」要早三、四星期訂枱，今年訂單數竟然是零，他嘆息：「宴會限 40 人，每張枱坐 4 人，在客人角度來說不會想分開這麼多張枱；對我們來說一個宴會開十張枱等於是包場，也計唔掂數。這段期間不會做到宴會客的了。」

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李宇傑表示，11 月中開始是吃大閘蟹的旺季，可惜限聚令也做不到相關生意，客人寧願去九龍城直接買蟹回家自己煮；年尾酒樓本身會開始賣賀年糕點的相關禮券，但直到現時仍未開單，整個行業一潭死水。

他又說：「現在宴會不可以有表演，不取消訂枱客人都會拖遲點才搞。我們都一樣等新冠肺炎疫情過，這段時間便繼續推晚市堂食和外賣自取 8 折等等優惠，渡過難關。」

▲ 酒樓加推優惠看能否救生意。

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