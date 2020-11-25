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【施政報告2020】「中小企業市場推廣基金」改資助範圍　邵家輝：助商戶回港參展谷內銷

業界頭條 19:16 2020/11/25

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特首林鄭月娥今天（11 月 25 日）發表任內第 4 份《施政報告》。立法會批發及零售界議員邵家輝表示，《施政報告》以穩定香港經濟為大前提，集中大灣區和香港跟內地聯繫，協助增強「內循環」經濟，促進香港商機融合。

邵家輝又指：「今次《施政報告》取消非住宅物業雙倍從價印花稅『雙辣椒』，能改善部分自置物業的商戶資金緊絀的困難，多了現金流調動，在新冠肺炎疫情下尤其有用。」 

【施政報告2020】力推創科・智慧城市發展 鼓勵青年赴大灣區從事創科工作​​​​​​【見下頁】​

立法會批發及零售界議員邵家輝

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

邵家輝又稱：「早在 7 月 2 日去信商經局局長，建議擴大『中小企業市場推廣基金』及『會議展覽業資助計劃』的資助範圍，並一併涵蓋該些以本港內銷為主要對象的展覽/展銷會，以減輕本港業界負擔，支持本地展覽及展銷活動。新冠肺炎疫情下未能遠赴海外參與展覽，或海外展覽取消，但《施政報告》提及『中小企業市場推廣基金』計劃資助，由以往基金集中展覽外銷發展，更改以『本地市場』，集中幫助本地展商或展銷會。」

【施政報告2020】施政報告推200項新措施支援 一文看清惠及中小企措施【見下頁

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撰文 : 鍾采餘

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