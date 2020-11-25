【施政報告2020】多項政策推動青年到大灣區工作創業　創科協會：出路增多應把握

特首林鄭月娥發表任內第 4 份《施政報告》，其中有多政策鼓勵創新科技發展。香港創科發展協會主席陳迪源歡迎相關政策，並指香港投身於創科行列的香港青年在未來將更易把握大灣區發展機會。

陳迪源表示，將大灣區建設成國際科技創新中心是國務院在 2019 年公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》規劃之一，他支持《施政報告》中的「一區兩園」概念，屆時香港科技園公司作為「二房東」管理深圳科創園區部分樓宇，可協助企業盡早開拓大灣區市場。香港園區落成後，由於「一區兩園」，企業亦可以因應需要在香港園區拓展。

力推創科・智慧城市發展 鼓勵青年赴大灣區從事創科工作【見下頁】

新一份施政報告推出「傑出創科學人計劃」，由政府與大學共同出資 20 億元招攬全球 STEM 精英學者和其研發團隊落戶香港，陳迪源相信極短時間內可令香港在 STEM 領域有明顯進步，若計劃可容納 1,000 位學者到香港，5 年內每個團隊將有 2,000 萬港元薪金津貼，以及設立實驗室的開支，極具吸引力。

陳迪源又指，相關實驗室將在本地招聘員工，可直接提升本地 STEM 及創科人才水平，盼政府引入更多公營機構撥款並參與計劃，受助於研究成果、培養人才，達至雙贏。

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▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

施政報告力推創科・智慧城市發展 鼓勵青年赴大灣區從事創科工作【見下頁】

施政報告中大灣區措施的之一為 「大灣區青年就業計劃」，陳迪源指是次計劃將為本港青年創造數千個大灣區（在港及在大灣區工作時間各佔約半）職位，僅創科相關職位就有 400 個：「自從《粵港澳大灣區發展規劃綱要》去年初公布後，不少香港人亦蠢蠢欲動盼到內地發展尋求機會。但由於內地青年競爭力漸強，香港青年感覺到內地生活未必適應，加上就業前景不穩定因素故而卻步。是次計劃為期 18 個月，要求工資每月至少達港幣 26,000 元（當中 18,000 元由政府資助），正好讓香港企業栽培員工發展內地業務，協助青年投身創科行列及親身體驗、把握大灣區創科發展機遇。」

陳迪源指出，不少香港青年能操兩文三語、擁有國際視野及創新思維，到內地發展後受助於此計劃，將來必定成為大灣區搶手人才，可以貢獻香港及大灣區國際創科中心發展，此計劃亦有助於留學生畢業後留港發展。

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