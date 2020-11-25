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【施政報告2020】近200項新措施未能助零售業？本地手袋品牌：從租金及資助人手才可救市

業界頭條 21:01 2020/11/25

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特首林鄭月娥今日宣讀任內第 4 份《施政報告》，當中涉及不少協助港企開拓內地市場的措施。但有本地零售商對今次《施政報告》感到失望，指出當中提到的措施已實行多時，對業界並無太大幫助，又認為從租金及資助方面著手才能拯救他們。

手袋零售品牌 FX Creations 董事總經理吳柏濤認為，《施政報告》的措施是「遠水不能救近火」、「無急市民所急」。隨著本港第 4 波疫情爆發，吳柏濤透露旗下店舖最近兩日的銷售額大跌約 3 至 5 成。他表示，租金佔店舖營運大部分比重，但《施政報告》未有提及租金寬減措施，他認為當局可以在租金方面跟地產商和物業管理公司協調。

至於資助方面，吳柏濤認為，「保就業」計劃應該繼續而不是一刀切，特別是現時新冠肺炎疫情惡化的時候，資金能夠協助零售業。

施政報告推200項新措施支援 一文看清惠及中小企措施見下頁

FX Creations董事總經理吳柏濤

力推創科・智慧城市發展 鼓勵青年赴大灣區從事創科工作見下頁

新一份《施政報告》大部分措施聚焦內地及大灣區，在支援商貿和中小企方面提出 3 大措施：

  • （1）擴大「中小企業市場推廣基金」資助範圍，為期兩年，讓受疫情影響企業充分利用線上線下展銷；
  • （2）在「專業服務協進支援計劃」下預留港幣 5,000 萬元，資助專業團體加強在大灣區及海外的宣傳推廣；
  • （3）香港貿易發展局（貿發局）聯同廣東省及有關商會推出一站式「GoGBA」平台，提供政策諮詢、培訓和對接服務，以協助港商拓展內銷市場和進軍內地大型電子商貿平台;

商會指港府抗疫:斬腳趾避沙蟲 內地做得更出色!  盼施政報告做好防疫、協助創業見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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