【施政報告2020】近200項新措施未能助零售業？本地手袋品牌：從租金及資助人手才可救市

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特首林鄭月娥今日宣讀任內第 4 份《施政報告》，當中涉及不少協助港企開拓內地市場的措施。但有本地零售商對今次《施政報告》感到失望，指出當中提到的措施已實行多時，對業界並無太大幫助，又認為從租金及資助方面著手才能拯救他們。
手袋零售品牌 FX Creations 董事總經理吳柏濤認為，《施政報告》的措施是「遠水不能救近火」、「無急市民所急」。隨著本港第 4 波疫情爆發，吳柏濤透露旗下店舖最近兩日的銷售額大跌約 3 至 5 成。他表示，租金佔店舖營運大部分比重，但《施政報告》未有提及租金寬減措施，他認為當局可以在租金方面跟地產商和物業管理公司協調。
至於資助方面，吳柏濤認為，「保就業」計劃應該繼續而不是一刀切，特別是現時新冠肺炎疫情惡化的時候，資金能夠協助零售業。
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新一份《施政報告》大部分措施聚焦內地及大灣區，在支援商貿和中小企方面提出 3 大措施：
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撰文 : 廖淑瑩