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【限時優惠】CA Mask 全面特價! Level 2 口罩售 $40/50個起

行內熱話 19:26 2020/12/12

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香港口罩廠 CA Mask 表示，由即日推出特價優惠。 
                   
【一文看清口罩供應】靚靚型格口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方即日起進行 Black Friday Mega Sale，提供優惠如下:  

1.防護口罩（Lv2)  各色原價 $49 / 特價$30/30個

2.防護口罩（Lv2)  各色原價 $70 / 特價$49/50個

3.防護口罩（Lv2)  藍色原價 $70 / 特價$40/50個

4.醫護口罩 (Lv3)  各色原價 $69/ 特價$48/30個

【其他內容】 【附購買連結】香港製造Level 2! 蠟筆小新可愛口罩 獨立包裝特價售 $85/30個

CA Mask 全面特價

口罩購買連結 <<<  

每張單買滿$1000 ,免運費。另可屯門寫字樓自取。

其他內容】 【多種圖案選擇】盾牌聖誕節 Lv2 口罩禮盒售 $30 盒 再送 1 盒 Level 3 顏色口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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