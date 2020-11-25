【限時優惠】CA Mask 全面 7 折! 多色 Level 2 獨立包裝口罩售 $30/30個

香港口罩廠 CA Mask 表示，由即日起到 11 月 30 日 23:59，推出特價優惠。



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廠方即日起進行 Black Friday Mega Sale，提供優惠如下:

1.防護口罩（Lv2) 折 原價 $49 / 特價$30

2.醫護口罩 (Lv3) 折 原價 $70/ 特價$48



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▲ CA Mask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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