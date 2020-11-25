【附購買連結】日本Nippon Ultra Soft 羽毛口罩 售$20/7個

受不少用戶歡迎的日本 Nippon Ultra Soft 羽毛口罩又有得賣。



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東興大藥房表示，正預購日本 Nippon Ultra Soft 羽毛口罩。此口罩為 3E>99% 款式，有成人和女士尺寸，每包有 7 個，售價為 $100/5 包，平均，$20/7個，不可混款。

▲ Nippon Ultra Soft 羽毛口罩成人

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12 月 20 日前到貨

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▲ Nippon Ultra Soft 羽毛口罩女士

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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