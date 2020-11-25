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【限聚令收緊】宴會人數枱數再收緊 酒店﹕有客人考慮分兩日擺酒

業界頭條 12:53 2020/11/25

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隨著本港新冠肺炎疫情不斷惡化，政府昨日宣布收緊防疫措施，包括：餐飲處所宴會人數上限為 40 人，不能多於 10 枱、只能 4 人 1 枱（包括：酒店及會所），措施將於 11 月 26 日至 12 月 2 日生效。有酒店業指，有新人因宴會人數限制，正考慮是否要分兩日舉行婚宴。

灣景國際向 SME.hket 記者表示，政府再度收緊防疫措施，對酒店宴會業務有些微影響，有婚宴客人未能即時決定是否延期，「因為延期又唔知延到幾時」，要跟家人商量。酒店方面又指，也有客人不想延期，但因為人數限制關係，正考慮是否要分兩日舉行婚宴。不過酒店表示，現時主要是跟客人溝通的階段，因為婚宴改期與否並非可以即時決定的事。

釘死 Staycation 群組  無得開Party! 酒店客房周四起限四人入住見下頁

政府宣布酒吧關閉一周 業界失望兼憤怒：無辜受累又是我們埋單見下頁

政府除了收緊餐飲處所宴會人數及枱數上限，亦宣布所有酒吧、酒館、夜店、夜總會在 11 月 26 日起關閉。此外，當局會擴大派發樣本樽至郵局及主要港鐵站，本周將增加 5 個社區檢測中心。

書展取消・電腦節延期至1月  一文看清展覽活動舉行實況（不斷更新）見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo﹕pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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