【限聚令收緊】宴會人數枱數再收緊 酒店﹕有客人考慮分兩日擺酒

隨著本港新冠肺炎疫情不斷惡化，政府昨日宣布收緊防疫措施，包括：餐飲處所宴會人數上限為 40 人，不能多於 10 枱、只能 4 人 1 枱（包括：酒店及會所），措施將於 11 月 26 日至 12 月 2 日生效。有酒店業指，有新人因宴會人數限制，正考慮是否要分兩日舉行婚宴。

灣景國際向 SME.hket 記者表示，政府再度收緊防疫措施，對酒店宴會業務有些微影響，有婚宴客人未能即時決定是否延期，「因為延期又唔知延到幾時」，要跟家人商量。酒店方面又指，也有客人不想延期，但因為人數限制關係，正考慮是否要分兩日舉行婚宴。不過酒店表示，現時主要是跟客人溝通的階段，因為婚宴改期與否並非可以即時決定的事。

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政府除了收緊餐飲處所宴會人數及枱數上限，亦宣布所有酒吧、酒館、夜店、夜總會在 11 月 26 日起關閉。此外，當局會擴大派發樣本樽至郵局及主要港鐵站，本周將增加 5 個社區檢測中心。

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