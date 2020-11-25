香港特首林鄭月娥今日宣讀任內第 4 份《施政報告》，報告提出 200 項新措施，涉及金融、創新科技、大灣區等政策，當中亦有不少政策惠及本地中小企﹕

（1）擴大「中小企業市場推廣基金」資助範圍

計劃擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，為期兩年，涵蓋由具良好往績的機構舉辦，以「本地市場」為目標及具規模的展覽會，由貿發局及有良好信譽和往績的展覽商舉辦網上展覽會，並放寬只限中小企申請的要求;

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▲ 政府計劃擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，為期兩年，協助企業舉辦網上展覽會

（2）預留金額予「專業服務協進支援計劃」

為鼓勵專業服務業界在新冠肺炎疫情穩定後，加強向大灣區內地城市及海外市場推廣香港的競爭優勢和專業服務，政府會在「專業服務協進支援計劃」下預留港幣 5,000 萬元，資助專業團體參與由特區政府、貿發局及駐海外經濟貿易辦事處（經貿辦）舉辦的相關活動;

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（3） 撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅

過去一段時間非住宅物業的售價及需求均已顯著回落，政府將於明日（11 月 26 日）起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅;

▲ 政府將於明日（11月26日）起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅

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（4）助香港企業開拓內地市場

貿發局將聯同廣東省及有關商會推出一站式「GoGBA」平台，為港商提供全方位支援，涵蓋大灣區市場及政策資訊、諮詢服務及培訓、以及企業推廣、拓展和對接服務。當局亦會透過培訓和營運「網上香港設計廊」協助港商進軍內地大型電子商貿平台，以提高香港產品在這些平台的認知度和形象;

（5）助港企融入「一帶一路」

為鼓勵香港企業利用內地於海外建設的經貿合作區發展業務，港府與國家商務部已選定 5 個內地於泰國、馬來西亞、柬埔寨和印尼等東盟地區建設的經貿合作區，並以電子、玩具及電器產品業等作為試點推動行業;

（6）再推措施助旅遊業

鑑於旅遊業在未來一段頗長時間仍然面對嚴峻挑戰，政府將會為業界推出額外的紓困措施。相關措施的總承擔額接近 6 億元，惠及旅行代理商及其職員、主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊、以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機;

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▲ 政府將會為業界推出額外的紓困措施，相關措施的總承擔額接近6億元

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（6）建設國際科技創新中心

中央支持香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區;

（7）注入資金協助創意產業

商務及經濟發展局在今年 7 月中宣布在「電影發展基金」預留約 2 億 6 千萬元，推出多項措施涵蓋電影行業不同層面的需要，為行業保留人才及注入新動力;

特首建議向「創意智優計劃」再注資 10 億元，進一步推動香港創意產業發展，以及為業界在疫情下適應新常態帶來的衝擊提供支援;

為推動藝術科技，政府向「藝術及體育發展基金」、「創新及科技基金」、「電影發展基金」和「創意智優計劃」各基金預留合共 1 億元，亦會提供場地和配套設施作實驗用途;

▲ 政府會實施先導計劃，資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途

（8）支援酒店及賓館業

新冠疫情令不少酒店和賓館面臨關閉結業的危機，政府會實施先導計劃，資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途;

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Photo：Hong Kong Design Centre、Lens