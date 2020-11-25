台灣製造藍鯨牌 4 層 3D 口罩 HKTVmall 售$128盒

HKTVmall 正發售藍鯨牌 4 層 3D 口罩。



【一文看清口罩供應】靚靚型格口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

藍鯨四層立體兒童口罩為台灣製造，適合 6 至 10 歲兒童使用。口罩採用 4 層設計，提供 BFE 99.9% / PFE 96% 防護，通過台灣 CNS14775、CNS14755、CNS14776 、CNS14777 醫用口罩標準認證。售價為 $128/30個。

【其他內容】 【附購買詳情】每個不用 $3! 韓國製造 KF94 口罩 全獨立包裝 可門市自取

▲ 藍鯨牌 4 層 3D 口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

▲ 藍鯨牌 4 層 3D 口罩 "> ▲ 藍鯨牌 4 層 3D 口罩

【其他內容】 【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】