【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

▲ 惠民口罩 Wellman Mask

網店 MCNG Shop 正發售香港製造惠民 Level 3 口罩。



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店方指，惠民口罩於香港沙田石門設立全自動化口罩生產綫，其生產管理和技術團隊對口罩品質嚴格監控，口罩每個獨立包裝，潔淨衞生。惠民成人口罩符合 Level 3 水平，每盒 50 個，現在特價售 $50。

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惠民口罩規格

-ASTM F2100 Level 3

-BFE>99% PFE>99% VFE>99%

-每盒50個，獨立包裝

-成人尺寸：17.5 x 9.5cm

-香港製造

售價:$50/盒

口罩購買連結<<< (留言購買)

1 月 11 日到貨，可在葵興門市自取

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▲ 惠民口罩 Wellman Mask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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