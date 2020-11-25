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【限聚令收緊】釘死 Staycation 群組 無得開Party! 酒店客房周四起限四人入住

業界頭條 02:04 2020/11/25

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本地確診個案近日有急升趨勢，昨日新增 80 宗確診個案，跳舞群組再多 54 宗個案，總共 187 人中招。此外，另有 50 多宗初步確診個案。政府晚上再進一步公布防疫細節，收緊酒店的入住人數。
               
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由於 Staycation 群組不絕，政府表示本周四（11 月 26 日）凌晨起，酒店客房不得多於 4 人聚集，套房則不可多於 8 人聚集。如果套房用作婚禮或宗教相關儀式，則可放寬至 20 人，但須於早上 8 時至下午 5 時內進行，期間參加者亦須戴口罩。

此外，酒店亦要注意需將接受檢疫人士及一般住客的房間，分隔在不同樓層。政府亦新增規定，酒店在每次出租房間後，房間空間、傢俬及用品等要進行消毒，曾使用的毛巾及消耗品亦需要更換。

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撰文 : 張文啟

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