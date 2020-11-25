大陸國企爆煲？ 華晨集團宣布破產負債逾 500 億

近年有不少中國企業債務違約的傳聞，除了紫光集團備受關注外，中國汽車集團華晨也爆出 65 億元人民幣的債務違約。中國官媒《新華社》指，沈陽市中級人民法院裁定受理債權人對華晨集團重整申請，華晨集團正式進入破產重整程序。



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據內地媒體報道，中國瀋陽市中級人民法院 20 日，裁定受理債權人格致汽車科技，對華晨汽車集團的重整申請。意味華晨汽車正式進入破產重整程序，法院指出，華晨汽車存在資不抵債的情況，依法具備破產原因，但集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可能性。

華晨汽車在本週一公吿，華晨因為債務違約金額共達 65 億元，逾期利息總計 1.44 億元，由於公司資金緊張，貸款核准仍未完成，目前無法償還貸款。

由於華晨與寶馬、雷諾等國際汽車集團有合資公司，是否受到影響也備受關注，但華晨集團有關負責人表示，公司是次重組只涉及集團自主品牌板塊，並不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。華晨表示，寶馬作為中國最重要的合作夥伴，華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

華晨汽車集團則發公告指，已收到中國證監會的調查通知書，華晨將積極配合調查。

據華晨集團今年半年報，集團層面負債總額 523.76 億元人幣，資產負債率超過 110%

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