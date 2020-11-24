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【搭九巴返工更安心?】九巴在約二百巴士總站及轉車站 增設《安心出行》程式二維碼

業界頭條 22:40 2020/11/24

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今日政府宣布，需要全港食店設有《安心出行》程式二維QR碼，方便追蹤疫情。政府亦希望其他地點可跟隨。九巴剛宣布，在約二百巴士總站及轉車站 增設《安心出行》程式二維QR碼。
                 
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九巴表示，第四波疫情在社區再次爆發，九巴及龍運關心乘客健康，將會配合政府的《安心出行》流動應用程式，在兩至三星期內，陸續在二百多個巴士總站，大型轉車站和所有顧客服務中心，張貼相關二維碼及宣傳海報，協助市民記錄行程，藉此提醒乘客注意個人衛生健康，減低病毒擴散的風險。

九巴在約二百巴士總站及轉車站 增設《安心出行》程式二維碼

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同時﹛九巴及龍運一直採取多項防疫措施，保障員工及乘客健康。目前已有超過五百部雙層巴士設有橫趟式車窗，讓乘客可自行打開通風窗，加強車廂空氣流通。此外，加強車廂及冷氣系統清潔工作，盡力提供潔淨的車廂環境，並在車廂內放置消毒潔手液供乘客使用。

現時九巴口罩防護級別已提升至美國材料與試驗協會第二級標準（ASTM Level 2），提供大、中、小三款不同尺寸，全面照顧家庭需要，讓市民健康得到充足的保護。九巴及龍運會將繼留意疫情發展，並採取相應防疫措施，讓乘客安心。

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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