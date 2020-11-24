【附購買連結】加 $20 多一盒! HK-M 特價發售指定 Level 3 口罩

香港口罩廠 HK-M 表示，將以特價發售指定口罩。優惠時間為 11 月 25 日早上 11 時，至 12 月 1 日下午 11 時正止。



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HK-M 口罩規格

ASTM F2100 LEVEL3

BFE99%

PFE99%

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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