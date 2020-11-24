【限聚令收緊】政府宣布酒吧關閉一周　業界失望兼憤怒：無辜受累又是我們埋單

香港第四波新冠肺炎疫情爆發，政府宣布酒吧、夜總會等需關閉，宴會人數限 40 人，有效至 12 月 2 日。酒吧業協會副主席錢雋永直斥政府是次決定令業界既失望又憤怒，未有汲取過往教訓之餘，讓無辜的酒吧界承受無妄之災。

錢雋永坦言對於政府決定極之失望：「最令生氣的是疫情一波接一波，到現在已是第四波了，仍未控制到疫情，這幾波裏頭政府有汲取過教訓嗎？常言道經一事長一智，第二波可以當不夠經驗，第三波還說得過去，第四波？根本是政府重複性犯錯，全港都知道問題出於抗疫措施不嚴謹。澳門早就零本地確診，為甚麼不學他們的防疫方法，過關便一定要酒店隔離？」

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▲ 酒吧業協會副主席錢雋永

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錢雋永指出，一旦全港酒吧強制關閉，整個行業的僱員、家庭都要承受極大打擊，嚴重影響員工生計，對酒吧業來說更是滅頂之災。他認為，政府在推行政策前應未仔細思考當中涉及的連鎖反應，現在顯然是在源頭防疫上做得不足，第四波爆發後竟要酒吧業界承擔苦果，匪夷所思。

▲ 強行關閉酒吧，相關從業者將受極大打擊。

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錢雋永續稱：「跳舞群組爆發，要求他們停業很正常，但這跟我們酒吧又有甚麼關係？我們已跟足政府禁聚令要求做足防疫措施。那些參與跳舞聚會的太太和酒吧有關嗎？突然間要求酒吧停業，政府之類會有跟進或者賠償嗎？」

他直斥，政府在防疫上真的做得非常非常差，重擊了整個酒吧業界的營商環境，影響到整個行業的從業者生計。香港酒吧業協會希望政府體恤行業困難，盡快推出第四輪抗疫基金支援業界。

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