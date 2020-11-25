【管理Tips】顧客無理取鬧只能 Say Sorry？2 招快速解決問題且不傷顏面

前線員工不時需要面對無理取鬧的顧客，而多數的處理方法就是道歉再道歉或賠償了事，因為顧客永遠是對的（Customer is Always Right）。但面對某些惡客一再委曲求全，只會令員工對工作的熱誠減退；對其他顧客亦不公平，進而影響商譽，對公司本身無好處。有日本「客訴處理王」之稱的援川聰提出 2 招快速解決問題而且不傷顏面的方法：

（1）善用「投降話術」

道歉時記得以「安慰客人」的角度出發，而不是「承認錯誤」。假設對方抱怨剛買的風扇損壞，店員請先關注他的不愉快：「讓您在這個天氣不舒服，真是抱歉。」毋須急著解釋是哪裏出問題或承諾賠償，應先紓緩對方的情緒，再釐清他遇到甚麼問題。

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如果對方強硬要求賠償，別因害怕而答應，而是堅守「誠意極限」。深入了解狀況，明確指出你能做的事，如退貨運費由公司承擔，其他賠償就不要隨便承諾。當顧客繼續「拗」，可以採取投降話術，展現不是你不想幫忙，而是這並非你能決定的事，可向對方說：「我們除了換貨之外，也會為你提供額外的禮券，但你要求的現金賠償，我必須請示主管。」最高原則就是別急著下結論，不讓「西客」有機可乘。

▲ 當顧客繼續「拗」，可以採取投降話術，展現不是你不想幫忙，而是這並非你能決定的事，可向對方說：「我們除了換貨之外，也會為你提供額外的禮券，但你要求的現金賠償，我必須請示主管。」

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（2）統一內部說法

有些顧客發現所有手段無效時，會威脅向主管、甚至向傳媒投訴。第一種破解法是讓對方知道自己的行為太過分，可冷靜回答：「你剛才威脅我，看來我只好報警處理。」重複不合理的語句，讓對方自覺理虧而退。

另一種辦法是積極冷處理。援川聰建議，拒絕不合理要求，除了不要主動聯繫顧客，還要統一公司各部門的說法，並同步告知經常往來的廠商，你們遇到了這樣的事情，提防「西客」找上門。他指，必要時也可尋求警方或律師，以免對方找到漏洞，得到不正當的利益。

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Photo﹕Needull in a haystack、CEWE Photoworld、Ellen Forsyth